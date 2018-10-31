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بايرن يحقق فوزا بشق الأنفس في بطولة الكأس

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 09:48

بايرن يحقق فوزا بشق الأنفس في بطولة الكأس
بايرن عانى قبل تحقيق الفوز (أ.ب)
عرب ٤٨ /رويترز

حقق فريق بايرن ميونيخ مساء يوم الثلاثاء، فوزا على فريق رودينجهاوسن للهواة 2-1 ليبلغ الدور الثالث في كأس ألمانيا لكرة القدم.

وافتقد بايرن عددا كبيرا من اللاعبين بسبب المرض أو الإصابة ولم يظهر بشكل جيد أمام الفريق القادم من الدرجة الرابعة في ليلة باردة ومطيرة وواجه لحظات صعبة قبل أن ينتزع بطاقة الصعود.

وتقدم بايرن مبكرا عن طريق ساندرو فاجنر بعد مرور ثماني دقائق، وأضاف توماس مولر الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خمس دقائق.

وحصل بايرن، صاحب المركز الثاني في الدوري، على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 22 لكن ريناتو سانشيز سدد الكرة في العارضة.

وقلص الفريق صاحب الأرض الفارق بعد أربع دقائق من الشوط الثاني، بعدما تفوق لينوس ماير على رافينيا وقابل كرة عرضية ليشعل احتفالات صاخبة بين المشجعين.

وحصل فرانك ريبري على فرصة نادرة في الشوط الثاني، لكن الحارس نيكلاس هايمان أنقذها، بينما ضغط رودينجهاوسن بحثا عن التعادل دون أن ينجح في ذلك.

وحقق بايرن بذلك فوزه الرابع على التوالي في كل المسابقات بعدما أخفق قبلها في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات متتالية، لكنه ربما يفتقد تياجو ألكانتارا لبعض المباريات بعدما عانى اللاعب الإسباني من إصابة في الساق.

وتأهل هيرتا برلين وفولفسبورج أيضا بعد التفوق على دارمشتاد وهانوفر على الترتيب بنفس النتيجة 2-صفر.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#بايرن ميونيخ
#الدوري الألماني
#بطولة الكأس
#كرة القدم

من عرب 48

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