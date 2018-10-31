سولاري: لاعبو ريال مدريد يتطلعون لتجاوز عثرة الكلاسيكو

قال المدرب المؤقت في ريال مدريد، سانتياجو سولاري، إن اللاعبين يشعرون بألم لكنهم يرغبون في تجاوز ما واجهوه من تعثر في بداية هذا الموسم.

وأقال بطل أوروبا مدربه يولن لوبتيجي، يوم الإثنين بعد أربعة أشهر ونصف فقط من توليه المسؤولية. وحل بدلا منه سولاري الذي واجه وسائل الإعلام لأول مرة يوم الثلاثاء.

وقال سولاري للصحافيين بعد أول تدريب تحت إشرافه "اللاعبون يشعرون بألم بسبب الوضع الحالي، لكنهم يتلهفون لبداية جديدة والعودة للمسار الصحيح".

وأضاف إنهم "مجموعة من الأبطال والمقاتلين. لسنا في وضع مثالي لكنني أرى أن اللاعبين يرغبون في إعادة الأمور إلى نصابها".

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد خسارة الأحد الماضي 5-1 أمام برشلونة. وستكون مهمة سولاري الأولى قيادة الفريق في ذهاب دور 32 لكأس الملك أمام ميليلة المنتمي للدرجة الثالثة اليوم الأربعاء.

ويرى سولاري في المباراة فرصة للعودة إلى المسار الصحيح. وقال: "سنحاول إظهار شخصية الفريق عندما نتوجه للقاء ميليلة. تعتريني آمال كبيرة. العمل في ريال مدريد فرصة عظيمة".

ويأمل سولاري أن يتمكن من السير على خطى زين الدين زيدان الذي انتقل من تدريب الفريق الثاني بعد إقالة الإسباني رفائيل بنيتز في كانون الثاني/ يناير 2016.

وقاد المدرب الفرنسي زيدان الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. لكن سولاري قال إنه لا يفضل مقارنته مع زيدان. وقال: "يجب ألا نزعج زيدان فهو واحد من أكبر أساطير ريال مدريد. لا تكفي الكلمات لوصف ما فعل".

وانضم سولاري إلى ريال مدريد قادما من أتليتيكو مدريد في 2000 ولعب مع زيدان في خط الوسط بين عامي 2001 و2005 قبل أن ينتقل إلى انترناسيونالي.

وعاد اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق إلى مدريد في 2013 ليتولى تدريب أحد فرق الشباب قبل أن يصبح مدربا للفريق الثاني في 2016.