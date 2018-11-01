ريال مدريد يعود للانتصارات وبرشلونة يفوز بصعوبة

عاد فريق ريال مدريد إلى مسار الانتصارات مع المدرب المؤقت سانتياجو سولاري، بعدما سحق مليلية 4-صفر في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مساء الأربعاء، وتغلب برشلونة حامل اللقب 1-صفر بصعوبة على مستضيفه كورتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة بفضل ضربة رأس من كليمو لينجليه، بينما تعادل جيرونا خارج ملعبه 2-2 مع ألافيس في ذهاب دور 32.

وفاز خيتافي 2-1 على مستضيفه قرطبة كما انتصر ريال بلد الوليد 2-1 خارج أرضه على مايوركا.

وفي أول مباراة منذ إقالة يولن لوبتيجي بعد هزيمة مذلة 5-1 أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، أدت إلى تراجع بطل أوروبا للمركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، هيمن ريال مدريد على المواجهة أمام منافسه المغمور.

وادخر سولاري جهود لاعبين بارزين مثل جاريث بيل ولوكا مودريتش وتوني كروس ولم يصطحبهم لمواجهة مليلية الجيب الخاضع لإسبانيا في شمال أفريقيا، لكن القائد سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيمة لعبا بشكل أساسي.

وكسر الفرنسي بنزيمة، البعيد عن مستواه هذا الموسم، حالة الجمود من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ألفارو أودريوزولا. وضاعف ريال مدريد الغلة قبل الاستراحة بعد مجهود رائع من فينيسيوس جونيور الذي مرر لماركو أسينسيو داخل المنطقة ليسددها اللاعب الإسباني في الشباك.

وسدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس، الذي سقط من حسابات لوبتيجي، في العارضة بحثا عن الهدف الثالث الذي سجله بالفعل أودريوزولا وهو لاعب آخر عانى من التجاهل تحت قيادة المدرب السابق. وأكمل البديل كريستو جونزاليس الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح سولاري انتصارا مقنعا في ظهوره الأول.

وأبلغ سولاري الصحفيين "الفريق لعب بابتسامة تعلو الوجوه. اللاعبون كانوا عازمين وملتزمين. نتيجة المباراة جاءت لتعبر عن كل ذلك، لم تكن مباراة سهلة لكننا عملنا بقوة ولعبنا بهذه الخصائص. أرض الملعب لم تكن جيدة والمنافس ضغط علينا".

وأضاف "يجب أن نكون سعداء. اللاعبون كانوا ملتزمين من أجل قميص النادي والجماهير التي وقفت بجانبهم. أنا الآن جزء من هذه المجموعة".

وكان برشلونة صاحب الرقم القياسي في البطولة بعدد 30 لقبا تحت الضغط أمام كورتورال ليونيسا، إذ أنقذ الحارس يسبر سيليسن العديد من الفرص ليحافظ على بقاء فريق المدرب إرنستو بالبيردي في المباراة. ولمس لينجليه الكرة بضربة رأس بعد تمريرة عثمان ديمبلي من ركلة حرة إلى داخل الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الفريق القطالوني أفضلية بسيطة قبل مباراة الإياب. وتقام مباريات الإياب في الفترة من الرابع وحتى السادس من كانون الأول/ ديسمبر.