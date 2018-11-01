قمة أرجنتينية في نهائي ليبرتادوريس : بوكا يواجه ريفر بليت

التحق بوكا جونيورز بغريمه التقليدي ريفر بليت، للعب في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم لأول مرة في التاريخ، بعدما تعادل 2-2 مع مستضيفه بالميراس البرازيلي، ليل الأربعاء، ليفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وافتتح رامون أبيلا التسجيل لبوكا في الدقيقة 17 من مدى قريب، قبل أن يدرك لوان التعادل لصاحب الأرض بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية.

ووضع غوستافو غوميز، بالميراس في المقدمة، من ركلة جزاء بعد مرور ساعة لكن داريو بنديتو، الذي أحرز الهدفين في مباراة الذهاب، أدرك التعادل بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وجاء تأهل بوكا بعد يوم من انتصار ريفر بليت على جريميو حامل اللقب، ليتأهل للنهائي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ويستضيف بوكا مباراة الذهاب في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر باستاد بومبونيرا، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 28 من الشهر الحالي.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين القادمين من العاصمة بوينس أيرس في كأس ليبرتادوريس في 2015، عندما ألغاها الحكم بعد نهاية الشوط الأول عقب هجوم جماهير بوكا على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل.

ونال ريفر لقبه الثالث والأخير في البطولة في ذلك العام بينما لم يحصد بوكا اللقب منذ 2007.

وستكون نسخة العام الحالي هي الأخيرة التي تشهد مباراتي ذهاب وإياب، إذ ستقام بعد ذلك من مباراة واحدة في أرض محايدة.