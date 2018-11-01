كافاني: نحتاج لعمل جماعي إضافي للفوز بأبطال أوروبا

قال المهاجم الأوروغوياني، إدينسون كافاني، إن فريقه باريس سان جرمان، بطل فرنسا، بحاجة لعمل جماعي إضافي، إذا أراد إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وكشف كافاني، في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس"، أنه تمت مفاتحته بأهمية الفوز بدوري الأبطال حتى قبل قدومه من نابولي الإيطالي في 2013.

وعن التتويج بلقب المسابقة الأولى، قال كافاني قبل مواجهة فريقه السابق في دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، "ليس هوسا. هذا هدف ناقشه النادي معي قبل توقيعي العقد".

وتابع كافاني "هو في رأسي. يجري في عروقي. أريد الفوز به (اللقب) لأنها المهمة التي أوكلت بها منذ قدومي. يجب أن تعمل أيضا طوال الموسم في الدوري، كأس فرنسا، كأس الرابطة الفرنسية، وهي هامة للنادي وتسمح (لنا) بخوض مباريات دوري الأبطال بفورمة جيدة".

وصحيح أن باريس سان جرمان يسيطر على الدوري المحلي، حيث توج خمس مرات في آخر ست سنوات، إلا أنه لا يزال يفتقد للقب القاري المرموق الذي كان مرسيليا الوحيد من فرنسا يتوج به عام 1993.

أنفقت شركة قطر للاستثمارات الرياضية مئات الملايين من الدولارات في الأعوام الماضية على النادي الباريسي الذي تملكه، خصوصا لاستقدام أفضل اللاعبين على غرار كافاني، البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، المهاجم اليافع كيليان مبابي وغيرهم.

وتحطمت آمال فريق العاصمة الفرنسية في ربع النهائي على مدى أربع سنوات بين 2013 و2016، ثم في دور الـ16 في آخر موسمين. أقيل المدرب الإسباني أوناي إميري الصيف الماضي، متجها صوب أرسنال الإنجليزي، بعد فشله في إحضار الكأس الشهيرة إلى باريس، وورث عنه الألماني توماس توخل مهمة تحقيق هذا الحلم.

"الجميع سويا"

يرى كافاني (31 عاما) أن توخل جلب التركيز في العمل الجماعي "لديه ذهنية رائعة ويحب الفوز ببنية فريق قوية"، وتابع اللاعب الذي اختير أفضل لاعب في فريقه في موسم 2017 "يريد من الجميع اللعب سويا وهذا ما هو هام بالنسبة إلي".

سمى كافاني ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين يقدمان لعبا جماعيا بطريقة متينة ومنضبطة، يحاول توخل زرعها في لاعبيه.

وقال كافاني الذي خف وهجه بعد التعاقد مع نيمار ومبابي "الفرق التي بلغت النهائي أو أحرزت اللقب كانت تعمل بشكل جماعي. هذا لا يعني أننا لا نعمل سويا".

ونفى كافاني حصول أي خلافات في الفريق "نحن في مسار عمل مستمر. هذا لا يعني أنني لست متفاهما مع نيمار أو مبابي. آمل في أن يمنح هذا العمل مع المدرب الجديد الهيكلية المثالية لتقديم موسم كبير".