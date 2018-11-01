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يوفنتوس ورونالدو.. في جولة الاستفادة من "الفورمة" الجيدة

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 21:03

يوفنتوس ورونالدو.. في جولة الاستفادة من "الفورمة" الجيدة
(أ ب)
عرب ٤٨

يبحث يوفنتوس، حامل اللقب، عن مواصلة تحليقه في الصدارة عندما يستقبل كالياري الثاني عشر، بعد غد السبت، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي يفتتحها نابولي الثالث، يوم غد الجمعة، بمواجهة إمبولي.

ويخوض يوفنتوس المواجهة وهو الوحيد الذي لم يخسر بعد في "سيري أ"، إذ قلب تأخره في الجولة السابقة أمام إمبولي العائد إلى النخبة إلى فوز 2-1 بهدفين لنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبعد بداية بطيئة نسبيا، يقدم رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستويات مميزة على صعيدي التسجيل والتمرير، ما دفع مدربه ماسيميليانو أليغري إلى القول "كريستيانو يستحق جائزة الكرة الذهبية (لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية) على كل ما حققه. الأهداف التي سجلها، الألقاب التي أحرزها وما يقوم به هذا الموسم أيضا"، وتابع أليغري "هو لاعب عالمي. لقد نقلنا إلى مستوى مختلف لأنه جلب لنا خبرة دولية ورفع ثقة الجميع".

بدوره، رأى لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، أن "رونالدو منحنا ثقة أكبر بأننا قادرون على الفوز في أي بطولة نشارك فيها. هو لاعب رائع من الفئة الأولى وتأقلم بشكل جيد. اللعب الى جانبه يوفر سعادة كبرى".

ويتصدر فريق "السيدة العجوز"، حامل اللقب في المواسم السبعة السابقة، الترتيب بفارق 6 نقاط عن نابولي، ليعادل أفضل بداية له في الدوري بعد 10 مباريات، على غرار موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة أليغري لاعب وسطه الهجومي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والدفاعي الألماني سامي خضيرة، فيما قد يغيب لاعب الوسط الآخر فيديريكو برنارديسكي وقلب الدفاع جورجو كييليني بسبب الإصابة.

وتفوق يوفنتوس بشكل كبير على كالياري في السنوات الماضية، ويعود فوز فريق جزيرة سردينيا الأخير في الدوري إلى العام 2009.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي
#إمبولي
#نابولي

من عرب 48

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