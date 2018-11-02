تقارير تكشف عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن العرض الذي تقدم به فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من برشلونة الإسباني العام الماضي.

وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إن مانشستر سيتي قدم عرضًا براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، مع موافقته على دفع 250 مليون يورو، الشرط الجزائي السابق في عقد ميسي.

وأكدت أن الاتصالات بين رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، وفيران سوريانو نائب رئيس برشلونة السابق، ووالد اللاعب خورخي ميسي، جرت خلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2016 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ولفتت إلى أن مانشستر سيتي أبلغ والد اللاعب بأنه سيحصل على مكافأة قيمتها 50 مليون يورو، حال أقنع نجله بالانضمام لمانشستر سيتي، وترك برشلونة في تلك الفترة، إلا أن البرغوث في نهائية المطاف قرر البقاء في البارسا.

وبذلك فإن قيمة عرض السيتي تجاوزت 500 مليون يورو باحتساب قيمة الشرط الجزائي، وراتب اللاعب في الـ5 سنوات، ومكافأة والده.

يذكر أن الشكوك كانت تحوم حول مستقبل الأرجنتيني في العام الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق على تجديد عقده في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.