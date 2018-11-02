ريال مدريد يرغب في ضم لاعب ميلان

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، سوسو، لتعزيز خط وسطه خلال الفترة القادمة.

وكشفت شبكة "سبورت ميدياست" الرياضية الإيطالية أن ريال مدريد مهتم بالتوقيع مع لاعب خط وسط إيه سي ميلان سوسو، ولهذا فإن إدارة "المرينغي" تجهز في الوقت الحالي عرضًا من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب وإدارة ناديه الحالي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بأن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في أهداف فرقهم في الدوري الإيطالي بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، لديه عقد مع "الروسونيري" يمتد حتى عام 2022، كما ينص عقده على أنه لديه شرط جزائي تبلغ قيمته ما يقرب من 40 مليون يورو، وذلك في حالة وجود رغبة من أي نادي من خارج إيطاليا للتوقيع مع اللاعب.

وأكدت الشبكة نفسها أن لاعب وسط إيه سي ميلان يتفاوض مع إدارة ناديه الحالي لتحسين شروط عقده، وأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب في استغلال تلك الفرصة من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

يُذكر أن سوسو أشار بنفسه في أحد التصريحات الأخيرة لصالح صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ارتباط اسمه بريال مدريد أو برشلونة الإسبانيان أو مانشستر سيتي الإنجليزي شيء يدعوا إلى الفخر، إذ صرح قائلًا "من الفخر ربطي بريال مدريد وبرشلونة أو مانشستر سيتي، ولكن ميلان فريق كبير، ولن أذهب إلى أي نادٍ إيطالي آخر".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تربط فيها وسائل الإعلام الإيطالية اسم سوسو، والذي شارك رفقة فريق جنوى وإيه سي ميلان في 101 مباراة وسجل خلالها 21 هدف، بريال مدريد، ففي الصيف الماضي كان اللاعب على رادار "المرينغي"، وأن الإدارة الملكية كانت ترغب في تواجده رفقة الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد السابق، ولكنها تخلت عن فكرة التعاقد مع اللاعب خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب مطالب إدارة "الروسونيري" المالية، والتي رأت أنها مبالغ فيها.

وعلى ما يبدو أن الوضع الرياضي الحالي لريال مدريد قد تغير مؤخرًا، إذ فشل الويلزي غاريث بيل، جناح الفريق الملكي، حتى الآن في قيادة الفريق خلفًا لـ"الدون"، هذا بالإضافة إلى مستوى ماركو أسينسيو، جناح الفريق، والذي يشهد ارتفاعًا وانخفاضًا مؤخرًا، وهو ما يجبر ريال مدريد على التوقيع مع لاعب قادر على قيادة الفريق ومساعدته في الخروج من أزمته الحالية، ووفقًا لما نشرته شبكة "سبورت ميدياست" فإن ريال مدريد يرى أن سوسو يمتلك قوة هجومية كبيرة، إذ تمكن خلال العشر مباريات التي خاضها فريقه في "الكالتشيو" من تسجيل أربعة أهداف، هذا بالإضافة إلى قيامه بسبع تمريرات حاسمة.