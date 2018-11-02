زيدان: أراكم قريبا في تورينو!

أفادت تقارير صحفية، بأنه يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يخطط للعودة مرة أخرى إلى عالم التدريب ويجهز أوراقه لاختيار وجهته القادمة.

وبحسب التقارير فإن الشائعات الآن تتجه نحو يوفنتوس الإيطالي خصوصًا وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إليه في الصيف الماضي، وربما تكون هي الركيزة الأساسية لتفكير زيدان بهذا الفريق.

ولم ينكر المدرب الفرنسي رغبته في العودة إلى تورينو، عقر دار "البيانكونيري"، وترك رسالة تلميحية إلى محبي النادي الإيطالي قائلا "مرحبًا بالجميع، أحدثكم من مدريد، أتمنى أن تكونوا في حالة جيدة، وأرغب في رؤيتكم قريبًا، وتقضية وقت معكم في تورينو، تحياتي للجميع، ويحيا اليوفي!"

ومن خلال هذه الرسالة التي أرسلها زيدان عبر مقطع فيديو، يلمح فيه بزيادة آماله في العودة إلى اليوفي، مع لاعبه السابق رونالدو، خاصة أن زيدان كان قد لعب من قبل للفريق "البيانكونيري" في الفترة من 1996-2001، قبل قدومه إلي النادي الملكي في عام 2001.

ويحتفظ زيدان بذكريات رائعة مع النادي الإيطالي، وسجل معهم العديد من البطولات منها الدوي الإيطالي مرتين، وكأس السوبر الإيطالي والسوبر الأوربي مرة واحدة، وحقق مع النادي الملكي في فتره تدريبه العديد من البطولات 3 دوري أبطال أوروبا، و2 كأس سوبر أوروبي، و2 كاس عالم للأندية، بالإضافة إلي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.