مدرب الريال يواجه عقدة قبل مواجهة بلد الوليد

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، لم يتمكن من الانضمام للتدريب الجماعي لفريقه عشية مواجهة بلد الوليد، رغم أنه أصبح في المراحل الأخيرة من فترة تعافيه من إصابة عضلية.

وبذلك تعقدت الأمور على مدرب الملكي الجديد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل مواجهة بلد الوليد، السبت القادم في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وبغياب كارفاخال، إلى جانب البرازيلي مارسيلو والفرنسي رافاييل فاران، وخيسوس فاييخو، بسبب الإصابة، لم يعد لدى سولاري مدافعين سوى ألفارو أودريوزلا وناتشو فيرنانديز وسيرجيو راموس وسيرجيو ريجيلون.

واستعان سولاري من فريق الرديف بخافي سانشيز الذي تدرب اليوم مع الفريق الأول مجددا، وكل الأمور تشير إلى أنه سيكون ضمن قائمة الريال لبلد الوليد.

وشارك من الرديف أيضا في مران اليوم، حارس المرمى دييغو ألتوبي، والمدافع فيكتور تشوست، بينما غاب المهاجم ماريانو دياز للإصابة.