برشلونة يتخذ خطوة مهمة لضم ويليان

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني اتخذ خطوة مهمة في طريق سعيه لإبرام صفقة من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي ويليان، عاد مرة أخرى لقائمة اهتمامات البلوغرانا، بعد أن حاول النادي التعاقد معه في الصيف الماضي.

وأضافت "التقى مسؤولو برشلونة مع بعض ممثلي ويليان من أجل الاتفاق على الصفقة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة ويليان تتراوح بين 50 و80 مليون يورو، رغم أنه من الممكن أن تقل القيمة حال إدراج برشلونة، للاعبه مالكوم دي أوليفيرا، في الصفقة.

وتابعت "فالفيردي يرى أن ويليان لديه الكثير من الخبرات، وسيكون تأثيره على الفريق فوريًا، بجانب إمكانياته الفنية العالية وهي أمور تجعله مفضل للمدرب عن مالكوم".

يُذكر أن فالفيردي غير مقتنع بقدرات مالكوم، ولم يشارك إلا في دقائق قليلة للغاية، وتم استبعاده من مواجهة رايو فاليكانو، اليوم السبت بالجولة الـ11 في الليغا.