  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتخذ خطوة مهمة لضم ويليان

تاريخ النشر: 03/11/2018 - 09:07

برشلونة يتخذ خطوة مهمة لضم ويليان
النجم البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني اتخذ خطوة مهمة في طريق سعيه لإبرام صفقة من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي ويليان، عاد مرة أخرى لقائمة اهتمامات البلوغرانا، بعد أن حاول النادي التعاقد معه في الصيف الماضي.

وأضافت "التقى مسؤولو برشلونة مع بعض ممثلي ويليان من أجل الاتفاق على الصفقة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة ويليان تتراوح بين 50 و80 مليون يورو، رغم أنه من الممكن أن تقل القيمة حال إدراج برشلونة، للاعبه مالكوم دي أوليفيرا، في الصفقة.

وتابعت "فالفيردي يرى أن ويليان لديه الكثير من الخبرات، وسيكون تأثيره على الفريق فوريًا، بجانب إمكانياته الفنية العالية وهي أمور تجعله مفضل للمدرب عن مالكوم".

يُذكر أن فالفيردي غير مقتنع بقدرات مالكوم، ولم يشارك إلا في دقائق قليلة للغاية، وتم استبعاده من مواجهة رايو فاليكانو، اليوم السبت بالجولة الـ11 في الليغا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#تشيلسي
#ويليان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غوارديولا ينفي نية فريقه التعاقد مع ميسي
غوارديولا ينفي نية فريقه التعاقد مع ميسي

2018-11-03

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

2018-11-02

مدرب الريال يواجه عقدة قبل مواجهة بلد الوليد
مدرب الريال يواجه عقدة قبل مواجهة بلد الوليد

2018-11-02

الأكثر قراءة

بأوامر من الشاباك: جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية

بأوامر من الشاباك: جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية

2018-11-02
إصابة 3 شبان جراء شجارات عنيفة في 6 بلدات عربية

إصابة 3 شبان جراء شجارات عنيفة في 6 بلدات عربية

2018-11-02
18 امرأة نجحن في انتخابات السلطات المحلية العربية

18 امرأة نجحن في انتخابات السلطات المحلية العربية

2018-11-02
مصر: قتلى بهجوم على دير الأنبا صموائيل في المنيا

مصر: قتلى بهجوم على دير الأنبا صموائيل في المنيا

2018-11-02
انتخابات كفر مندا: علي زيدان يتوجه للقضاء بعد خسارته بفارق 26 صوتا

انتخابات كفر مندا: علي زيدان يتوجه للقضاء بعد خسارته بفارق 26 صوتا

2018-11-02