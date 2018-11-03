ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا الفريق الملكي كل من اللاعبين كيكو أوليفاس (ذاتي) وسيرجيو راموس من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

وبدأ ريال مدريد التهديد، بواسطة تسديدة قوية من كريم بنزيمة مرت بجانب مرمى بلد الوليد، بعد تمريرة سحرية من ماركو أسينسيو في الدقيقة 3.

وجاءت ثاني محاولات الميرنغي، على مرمى الخصم، عبر الويلزي غاريث بيل، بكرة رأسية قوية، لكن تصدى لها الحارس ماسيب في الدقيقة 12.

وواصل الملكي رحلته للبحث عن الهدف الأول، مرة أخرى عبر كريم بنزيمة الذي سدد كرة رأسية، تصدى لها ماسيب في الدقيقة 17.

وجاء أول تهديد من بلد الوليد في الدقيقة 32 عبر أنطونيو ريجال الذي علت تسديدته مرمى الميرنغي، ثم جاءت تسديدة قوية من طوني فيلا في الدقيقة 33.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر البرازيلي كاسيميرو فرصة تسجيل الهدف الأول، بكرة رأسية أعلى مرمى ماسيب في الدقيقة 53.

وتألق الحارس ماسيب بالدقيقة 55 في التصدي لتسديدة قوية من قبل البرازيلي كاسيميرو من على حدود منطقة الجزاء.

وقرر سانتياغو سولاري الدفع بأول أوراقه في الدقيقة 56 بإشراك إيسكو بدلا من كاسيميرو.

ومنعت العارضة بلد الوليد من تسجيل الهدف الأول، حيث تصدت لتسديدة صاروخية من قبل اللاعب ألكاراز في الدقيقة 57.

وجاء ثاني أخطر محاولات بلد الوليد في المباراة عبر طوني فيلا في الدقيقة 59، من خلال تسديدة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا على مرتين.

وللمرة الثانية تمنع العارضة بلد الوليد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65، بعد أن تصدت لتسديدة قوية من اللاعب طوني فيلا.

ودفع سولاري بثاني أوراقه، (لوكاس فاسكيز بدلا من الويلزي غاريث بيل)، ثم شارك فينيسيوس جونيور للمرة الثانية تحت قيادة سولاري بدلا من ماركو أسينسيو.

وكان فينيسيوس يعاني من التهميش تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبيتيجي، قبل أن يقرر سولاري الرهان عليه بقوة.

وسدد فيردي مهاجم بلد الوليد كرة قوية في الدقيقة 79، ولكن تصدى لها كورتوا على مرتين.

وافتتح ريال مدريد التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 83، بهدف عبر أوليفاس مدافع بلد الوليد بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الميرنغي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 88، بعد إعاقة كاليرو مدافع بلد الوليد لبنزيمة، ونفذها بنجاح سيرجيو راموس لاعب وقائد الملكي لتنتهي المباراة بفوز الميرنغي بنتيجة 2-0.