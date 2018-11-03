صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وبايرن

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية إبرام صفقة تبادلية بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن "بايرن ميونخ، يأمل في التعاقد مع نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، لا سيما وأن الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه أبدى إعجابه باللاعب الأرجنتيني في وقت سابق".

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إيطالية، أن يوفنتوس، مُستعد للتخلي عن ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مضيفة أن "البيانكونيري" يُريد الاستفادة من هذه الصفقة لضم لاعب كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وبحسب نفس المصدر، ربما سيقترح بايرن ميونخ على يوفنتوس القيام بصفقة تبادلية، إذ يحصل النادي البافاري على باولو ديبالا، فيما يظفر يوفنتوس بخدمات خاميس رودريغيز فضلا عن مبلغ مالي لن يكون مُرتفعا.

هذا وكان ديبالا (24 عاماً) محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية على غرار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، التي كانت تسعى للحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة، خصوصاً بعد الأداء الرائع، الذي قدمه في المواسم الأخيرة مع "السيدة العجوز".

جدير بالذكر أن ديبالا يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022، في حين تبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية في الوقت الحالي تقريباً 110 ملايين يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".