مانشستر يونايتد يهزم بورنموث بالوقت القاتل

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على مضيفه بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد، وفي المقابل سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب كاليوم ويلسون.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وسيطر بورنموث على اللقاء في أول نصف ساعة، وعزل تمامًا هجوم اليونايتد المكون من سانشيز ومارسيال عن وسط الملعب، وضغط على بوغبا وماتا من أجل عدم صناعة الفرص.

وشكل صاحب الأرض خطورة كبيرة على مرمى دي خيا، عن طريق انطلاقات فريزر وستانيسلاس على الطرفين، وتحركات ويلسون في العمق.

وفي المقابل، ظهر يونايتد لأول مرة بعد نصف ساعة، وكشف أزمة خطيرة في دفاع بورنموث، تتمثل في عدم وجود تغطية على حدود منطقة الجزاء، للعرضيات، وهو ما جاء منه هدف التعادل لمارسيال.

وأضاع فريزر انفرادا في الدقيقة الرابعة، تصدى له دي خيا، وتمكن ويلسون من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد عرضية من ستانيسلاس من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 19 كاد آدم سميث أن يخدع دي خيا، بتسديدة ضعيفة، مرت بخطورة بجانب القائم الأيسر، ليعود ستانيسلاس للظهور بتسديدة في الدقيقة 23، بعد عرضية من الظهير الأيمن فرانسيس.

وكان أول تهديد لمانشستر يونايتد في المباراة في الدقيقة 33، عن طريق فريد، الذي فشل في تحويل عرضية مارسيال الأرضية إلى مرمى بورنموث.

وتمكن مارسيال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد عرضية أرضية للنجم الفرنسي، الذي سددها بقوة في مرمى بيجوفيتش.

وفي الدقيقة 39، عاد يونايتد للخطورة عن طريق تسديدة لخوان ماتا بجانب القائم الأيسر لبورنموث، ليرد عليه فريزر في الدقيقة 42 بتسديدة، بعد تمريرة من ستانيسلاس، ولكن دي خيا أخرجها لركنية.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء اليونايتد بشكل كبير، وتمكن من السيطرة على المباراة والقيام بأكثر من هجمة خطيرة، ولكن تألق بيجوفيتش منع الهدف الثاني، حتى النزع الأخير.

وتصدى دي خيا لكرة بالكعب في الدقيقة 50، من بروكس، بعد عرضية واختراق من الخطير فريزر، وسط ضغط مستمر من بورنموث.

وكاد لوك شو أن يرد في الدقيقة 55 من انفراد، ولكن بيجوفيتش أخرجها بنجاح.

وعاد الحارس بيجوفيتش للتألق أمام رأسية سانشيز في الدقيقة 60، ليواصل يونايتد الضغط في نفس الدقيقة عن طريق هيريرا، بتسديدة بجانب القائم.

ونفذ يونايتد هجمة خطيرة، بتسديدة قوية من يونغ في القائم في الدقيقة 64، لتعود لراشفورد وأخرجها آكي، لتعود إلى بوغبا، فسدد وأخرجها بروكس من على خط المرمى.

وكانت الفرصة الأخطر لبورنموث في الشوط الثاني عن طريق بروكس في الدقيقة 81 بعد اختراق إثر تمريرات مع إيبي، ولكن دي خيا تصدى للتسديدة القوية بنجاح.

واستطاع راشفورد أن يستغل عرضية بوغبا في الدقيقة 92 من المباراة، ليحرز هدف الفوز القاتل للضيوف.