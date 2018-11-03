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ميسي مطلوب للتحقيق!

تاريخ النشر: 03/11/2018 - 13:45

ميسي مطلوب للتحقيق!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن محكمة أرجنتينية اتهمت النجم ليونيل ميسي بالتورط في قضية غسيل أموال مع والده خورخي ميسي.

وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن ميسي مطلوب للتحقيق في الأرجنتين بسبب التبرعات التي قٌدمت إلى مؤسسة "ليو ميسي" الخيرية، في مسقط رأسه.

ونفى مقربون من ميسي هذه الاتهامات، وقال أحدهم "الشكوى ليس لها أساس من الصحة".

وكانت وزارة العدل الأرجنتينية قد حققت مع أحد المتعاونين مع مؤسسة ميسي لمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال متجهة إلى مشاريع اجتماعية أم لا.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من ظهور تقارير صحفية إسبانية باتهام ميسي في قضايا غسيل أموال متعلقة بمؤسسة صاحب الكرة الذهبية 5 مرات سابقا.

جدير بالذكر أن ميسي يعاني حاليا من كسر في المرفق تعرض له خلال مباراة برشلونة أمام إشبيلية، مما أجبره على الغياب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ليونيل ميسي
#تحقيق
#غسيل أموال
#برشلونة

من عرب 48

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