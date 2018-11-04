بحثا عن مهاجم جديد: برشلونة يراقب لاعب روما

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يراقب لاعب فريق روما الإيطالي، في إطار بحثه عن مهاجم جديد ليعوض نجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، الذي تخطى حاجز الـ30 عاما.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة، أرسل مستشاره الرياضي، أريدو بريدا، لمراقبة اللاعب التركي الدولي، جنكيز أوندير، مهاجم روما في مباراة فريقه أمس السبت أمام فيورنتينا.

وشارك أوندير، مع فريقه في 74 دقيقة قبل استبداله، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1ـ1.

وأشارت الصحيفة نقلا عن تقارير إنجليزية، إلى أن برشلونة يواجه منافسة من آرسنال وتوتنهام، خاصة الأخير الذي أبدى استعداده لتقديم 59 مليون يورو لضم اللاعب التركي.

وشارك أوندير مع روما في 9 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع 3، وفي دوري الأبطال سجل هدفين وصنع مثلهما في 3 مباريات.

وختمت بأن برشلونة يراقب منذ فترة عددا من المهاجمين مثل هاري كين (توتنهام) وماورو إيكاردي (إنتر ميلان) وتيمو فيرنر(لايبزيج) وكريستوف بياتيك (جنوى) وغيرهم.