تشيلسي يُسقط كريستال بالاس بثلاثية لهدف

فاز فريق تشيلسي مساء اليوم، الأحد، على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الأهداف الثلاثة للبلوز كل من اللاعبين ألفارو موراتا (هدفان) وبيدرو رودريغيز، وفي المقابل سجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب أندروس تاونسيند.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر.

ولم يتمكن تشيلسي في الشوط الأول من القيام بخطورة كبيرة على مرمى كريستال بالاس، بسبب الدفاع القوي للضيوف، وكان أول تهديد في المباراة لصالح كريستال بالاس بالدقيقة 20 عن طريق الألماني ماكس ماير، إثر كرة عرضية من زاها على حدود منطقة الجزاء، ولكن سددها ماير أعلى المرمى.

ومن أول تسديدة لتشيلسي على المرمى في الدقيقة 32، استطاع موراتا أن يستغل عرضية بيدرو ويحولها في مرمى الحارس هينيسي، وكاد ويليان أن يعزز تقدم البلوز في الدقيقة 35 من المباراة، بعد استغلال تسديدة بيدرو، ولكن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39، فشل موراتا في تحويل رأسية ماركوس ألونسو إلى الشباك، وسدد الكرة برأسه فوق المرمى، وحتى نهاية الشوط الأول استمرت سيطرة تشيلسي على الكرة ويقابلها جدار دفاعي من كريستال بالاس.

واستمرت سيطرة تشيلسي على المباراة، ولكن في الدقيقة 53، استطاع تاونسيند أن يهرب من دفاع البلوز بعد تمريرة من ميليوفيتش، لينفرد اللاعب بالمرمى محرزًا هدف التعادل للضيوف.

وفي الدقيقة 57، كانت أول محاولة لتشيلسي في الشوط الثاني، عن طريق كرة رأسية من موراتا، ولكن حكم المباراة احتسب تسللًا على المهاجم الإسباني.

وفي الدقيقة 63، واصل هينيسي التألق وإنقاذ فريقه من استقبال الهدف الثاني بعد أن تصدى لرأسية ديفيد لويز.

وبمجرد نزول هازارد لدعم البلوز، تمكن من صناعة الهدف الثاني لموراتا في الدقيقة 65 من المباراة.

وفي الدقيقة الـ70، استطاع بيدرو أن يعزز تقدم تشيلسي، بعد عرضية أرضية رائعة من ماركوس ألونسو حولها مواطنه الإسباني بنجاح على يسار هينيسي.

وحتى نهاية المباراة استمر تشيلسي في الاستحواذ والسيطرة ولكن بدون خطورة كبيرة على مرمى كريستال بالاس، حتى أضاع موراتا انفراد من وسط الملعب في الدقيقة 93، حيث تصدى له هينيسي بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بنتيجة 3-1.