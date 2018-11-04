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سواريز يعقب بعد الفوز الصعب على فاليكانو

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 09:12

سواريز يعقب بعد الفوز الصعب على فاليكانو
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، عن سعادته العارمة بعد مساهمته في فوز فريقه برشلونة على رايو فاليكانو (2-3)، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سواريز، عقب اللقاء "إنها تفاصيل صغيرة عشناها داخل الملعب لأننا تراخينا بعض الشيء، كانت لدينا فرص كي نحسم المباراة، رايو فاليكانو استغل الدقائق الجميلة التي مر بها، من هنا كانت أهدافه مما صعب علينا المهمة، يجب أن نثمن المجهود الثمين الذي قدمه رايو فاليكانو، لقد احترموا الجماهير، لكن برشلونة عاد في الوقت المناسب".

وأضاف "يجب علينا أن ننتقد تضييعنا لبعض التفاصيل مثل الآخرين، تفاصيل مثل هذه قد تضيع علينا الدوري".

وعن أدائه الجيد للأسبوع الثالث على التوالي، قال سواريز "أقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق مثلما حدث منذ أسبوع".

وأردف "كنا نثق في قدراتنا الفنية وهذا ما استغللناه وحاولنا أن نترجم الكرات الطويلة وهذا ما حدث ولم نخسر النقاط".

ونجح برشلونة في الهروب من فخ رايو فاليكانو بفوز صعب للغاية بنتيجة 3-2، ليواصل التربع على عرش صدارة الليغا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد، وخلفه أيضًا آلافيس صاحب 20 نقطة، ويخوض مباراة هذه الجولة اليوم أمام إيبار على ملعب الأخير.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#لويس سواريز
#برشلونة
#رايو فاليكانو

من عرب 48

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