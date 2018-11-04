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كلوب: التعادل على ملعب آرسنال شيء جيد

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 09:18

كلوب: التعادل على ملعب آرسنال شيء جيد
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قوله إن "فريقه ارتكب أخطاء في مباراة آرسنال التي انتهت بتعادلهما بنتيجة هدف لكل منهما، أمس السبت".

وذكر كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي" بعد المباراة "أحرزنا هدفًا صحيحًا، وفان دايك سنحت له فرصتان يستطيع أن يحرزهما بعيون مغلقة".

وأضاف "لست سعيدًا بالطريقة التي دافعنا بها في الشوط الأول، لأن هذا ليس ما أريده، ولكننا كنا أفضل في الهجمات المرتدة".

وتابع "لقد شاهدت فان ديك بعد المباراة، وهو يقول كان يجب أن أسجل هاتريك، لست لاعب كرة قدم جيد، ولكنني جيد في ضربات الرأس، وكان يجب أن أسجل من 3 فرص".

وواصل "التعادل نتيجة جيدة لنا، وأعتقد أن إيمري سيقول نفس الكلام، كان لدينا فرص واضحة وهم أيضًا حصلوا على بعض الفرص، ولكن التعادل على ملعب آرسنال شيء جيد، رغم رغبتنا في تحقيق الفوز".

وحول هدف ماني الملغي، علق كلوب "لا يستطيع أحد تأكيد سبب إلغاء الهدف سوى حكم الراية، ولكن هذه هي كرة القدم، فإذا اعتقد الحكم أن ماني في وضع تسلل فهو مخطئ، ولكن هذا لن يغير شيئًا، نحن ارتكبنا أخطاء في المباراة أكثر من الحكم".

يذكر أن ليفربول انفرد بصدارة البريمييرليغ حاليًا برصيد 27 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي بنقطة واحدة، في انتظار مباراة فريق بيب غوارديولا اليوم أمام ساوثهامبتون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يورغن كلوب
#آرسنال
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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