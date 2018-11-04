مانشستر سيتي يسحق ساوثهامتون بسداسية لهدف

حقق فريق مانشستر سيتي مساء اليوم، الأحد، فوزا عريضا على ساوثهامتون بسداسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز سداسية الفريق السماوي كل من اللاعبين ويسلي هوديت (ذاتي)، سيرجيو أغويرو، دافيد سيلفا، رحيم سترلينغ (هدفان) وليروي سانيه، وفي المقابل سجل هدف ساوثهامتون الوحيد اللاعب داني إنغز.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساوثهامتون عند 7 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

وتقدّم مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة عندما تلقّى ساني تمريرة من برناردو سيلفا، قبل أن يتقدّم بالكرة ويحاول تسديدها في الزاوية السفلى، ليكملها هويت بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 12، بعد مجهود فردي ناجح من سترلينغ الذي مرر الكرة إلى المتحفّز أغويرو ليودعها في الشباك.

وبعد الهدف الثاني بـ6 دقائق، عزّز السيتي تقدّمه بالهدف الثالث، بعدما استقبل ساني كرة سترلينغ ثم أرسلها نحو دافيد سيلفا الذي وضعها في المرمى.

وتحسّن أداء الفريق الضيف مع مرور الوقت، وتمكّن من تقليص الفارق في الدقيقة 30، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له إثر عرقلة إنغز من قبل حارس مانشستر سيتي إيديرسون، فنفّذ اللاعب نفسه الركلة بنجاح.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 42، بعد سقوط سترلينج داخل المنطقة عقب تخطّيه ماريو ليمينا، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب، ثم وضع سترلينغ اسمه على لائحة المسجّلين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل، عندما انطلق أغويرو بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يمررها إلى سترلينغ الذي فشل في اللمسة الأولى، قبل أن يحصل على فرصة ثانية ويودع الكرة في الشباك.

وأنقذ إيديرسون مرمى سيتي على دفعتين في بداية الشوط الثاني بعدما تصدّى لتسديدة وارد-براوس ومتابعة إنغز في الدقيقة 49، ثم تدخّل الحارس البرازيلي مجدّدا لإبعاد رأسية من إنجز في الدقيقة 55.

ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 62 عندما ارتطمت كرة مقوّسة من ساني بإطار المرمى، ونال الضيوف عقابهم على إهدار الفرص بالدقيقة 67، بعدما تلقّى سترلينغ تمريرة أغويرو ووضع الكرة من تحت الحارس أليكس ماكارثي داخل المرمى.

وأجرى ساوثهامتون تبديلاته بإشراك اليونسي ومايكل أوبافيمي مكان ناثان ريدموند ووارد-براوس، فيما دخل فيل فودين وفابيان ديلف في تشكيلة السيتي.

وأهدر ساوثهامتون فرصة في الدقيقة 84، عندما مرّر البديل ستيوارت أرمسترونغ الكرة إلى لونغ الذي سيطر عليها قبل أن يسدّدها بجانب المرمى، ثم جاء الدور على ساني ليحرز الهدف السادس لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عن طريق تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 6-1.