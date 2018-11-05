أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، يبحث عن طريقة للرحيل عن فريقه الألماني بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "خاميس يريد العودة إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي"، مشيرة إلى أن "اللاعب سيضغط على الملكي لقبول عودته في الشتاء".

وأضافت أن خاميس، يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء كثيرًا منذ تولي نيكو كوفاتش، للإدارة الفنية للبافاري خلفًا ليوب هاينكس.

وانتقل رودريغيز إلى صفوف بايرن ميونخ، بعدما فشل في اللعب مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، موضحة أن اللاعب يريد فعل الشيء نفسه بالرحيل عن بايرن لأنه لا يلعب مع كوفاتش.

ويقضي خاميس موسمه الثاني مع بايرن ميونخ، بعدما رحل للفريق معارًا من ريال مدريد لمدة عامين، مع وجود بند يتيح للنادي الألماني ضمه نهائيا مقابل 42 مليون يورو، قبل نهاية عام 2018.

وختمت الصحيفة بأن بعض المصادر في ألمانيا، أكدت أن بايرن يريد دفع تلك القيمة لضم اللاعب نهائيًا ثم يعيد بيعه، وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب الكولومبي.