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فيديو: هدف عكسي غريب بالدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 13:02

فيديو: هدف عكسي غريب بالدوري الإيطالي
لقطة الهدف العكسي (شاشة)
عرب ٤٨

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي كييفو فيرونا وساسولو بالدوري الإيطالي، هدفا عكسيا غريبا في شباك الأول عن طريق الخطأ بواسطة اللاعب إيمانويلي جياكيريني.

وجاء الهدف العكسي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، عندما حاول مهاجم ساسولو، دومينيكو بيراردي، مضاعفة تقدم فريقه بهدف ثان، من خلال تصويبة قوية من داخل صندوق كييفو فيرونا، إلا أن حارس مرمى الأخير تمكن من التصدي لها، إلا أن زميله جياكيريني كان له رأي آخر.

 

وعادت الكرة المرتدة من الحارس ستيفانو سورينتينو إلى زميله جياكيريني، الذي بدل أن يبعد الكرة عن منطقة الجزاء، أسكن الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع بطريقة غريبة جدا، بعد قيامه بحركة فنية حتى يستعرض مهارته الكروية، وسط ضحك مهاجم ساسولو، دومينيكو بيراردي، الذي أضاع فرصة تسجيله للهدف وحسرة لاعب كييفو فيرونا أصحاب الأرض والجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة أسفرت عن فوز ساسولو بنتيجة هدفين دون مقابل لكييفو فيرونا، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كييفو فيرونا
#ساسولو
#الدوري الإيطالي

من عرب 48

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