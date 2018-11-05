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هيغوين يثير قلق ميلان قبل مواجهة يوفنتوس

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 08:59

هيغوين يثير قلق ميلان قبل مواجهة يوفنتوس
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨

أثار النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، قلق فريقه آيه سي ميلان الإيطالي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة أودينيزي، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأصيب هيغوين في الظهر بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، لكنه عاد إلى الملعب واستكمل المباراة، قبل أن يطلب التبديل في الدقيقة 35، ويحل محله الإسباني صامويل كاستيخو.

وسيجري ميلان الفحوصات الطبية على هيغوين خلال الساعات المقبلة، لمعرفة مدى إمكانية لحاقه بمباراة يوفنتوس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

يذكر أن ميلان يعاني في الفترة الحالية من إصابات عديدة أبرزها للوكاس بيليا وماتيا كالدارا وجياكومو بونافينتورا وكالابريا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غونزالو هيغوين
#ميلان
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي

من عرب 48

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