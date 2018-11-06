برشلونة يحقق رقما قياسيا بقيادة فالفيردي

تمكن برشلونة الإسباني من تحقيق رقم قياسي تحت قيادة مدربه، إرنستو فالفيردي، بعد سلسلة انتصارات الفريق مؤخرا في كافة البطولات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن 3 بدلاء سجلوا أهدافًا في 3 مباريات متتالية لبرشلونة، وهو شيء لم يحدث للبارسا منذ القرن الماضي.

وسجل فيدال هدفًا في خماسية البارسا ضد ريال مدريد، وسجل لينجليت في شباك ليونيسا في كأس الملك، وأيضًا ديمبلي ضد رايو فاليكانو بالليغا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخماسي فيدال، لينجليت، ديمبلي، كوتينيو، ومنير الحدادي، سجلوا كبدائل هذا الموسم لبرشلونة 5 أهداف من أصل 44 هدفا لبرشلونة، وأتت الأهداف في الدقائق الخمس الأخيرة.

وتابعت "برشلونة في آخر 5 مباريات سجل في اللحظات الأخيرة، راكيتيتش ضد إشبيلية، وألبا ضد إنتر ميلان، وسواريز وأرتورو فيدال ضد ريال مدريد، ولينجليت في ليونسا وديمبلي وسواريز ضد فاليكانو".

وأتمت "يوجد ملاحظة أخرى، وهي الإعداد البدني الأمثل للاعبين الذين يصلون إلى الدقيقة 90 مثل الثيران".