فينغر قريب من تدريب ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، قاب قوسين من تدريب فريق آيه سي ميلان الإيطالي.

ولا يرتبط فينغر (69 عاما) بأي عقد في ناد في الوقت الحالي منذ أن رحل عن "الجانرز" في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة وحافلة معه امتدت لمدة 22 عاما.

وقال فينغر في حوار أجري معه مؤخرا أنه يتوقع العودة إلى عالم الساحرة المستديرة كمدرب أوائل العام 2019، وبالفعل اقترن اسمه بأنباء مفادها احتمال توليه المسؤولية التدريبية في أندية بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وفنربخشة التركي، بل وحتى المنتخب الصيني.

ووفقا لما ذكرته "فرانس فوتبول"، يجري فينغر الآن مفاوضات مع المسؤولين في "الروسونيري" منذ أسابيع عديدة.

وأضافت المجلة، أن تلك المفاوضات دخلت بالفعل مراحلها النهائية، موضحة أن فينغر مستعد بالفعل لخلافة جينارو غاتوزو في تدريب الفريق الإيطالي.

ورأت المجلة أيضا أن العجوز الفرنسي سيضطلع بدور أكبر من كونه مدربا في الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، حيث سيعمل على صفقات الانتقالات وشراء اللاعبين مع ليوناردو المدير الرياضي بالنادي.

جدير بالذكر أن كلا من بول وجوردن سينجر، ملاك صندوق "إليوت مانجمنت" الأميركي الذي يستحوذ على نادي ميلان، معروف بكونه من جماهير آرسنال، بل وتنقل "فرانس فوتبول" عن مصادر مطلعة قولها إن اتفاقية بين فينغر وميلان قد أبرمت بالفعل.

وتأتي أنباء تولي فينغر تدريب ميلان رغم الصحوة التي يشهدها الفريق مع غاتوزو (40 عاما) وصعودهم للمركز الرابع في الدوري الإيطالي، وبفارق 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر لجدول المسابقة.