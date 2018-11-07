أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته ويُنهي سلسلة فوز دورتموند

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزا مهما، على ضيفة الألماني، بروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون مقابل، في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وثأر الفريق الإسباني، لهزيمته الثقيلة الشهر الماضي في ألمانيا، وأنهى مسيرة المنافس الخالية من الهزيمة هذا الموسم طيلة 15 مباراة.

من المباراة (أ ب)

وفي الدقيقة الـ33، وضع ساؤول نيجيز أصحاب الضيافة في المقدمة، وأحرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني، في الدقيقة 80 من المباراة.

ورفع أتليتيكو رصيده إلى تسع نقاط متساويا مع دورتموند المتصدر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتل كلوب بروج البلجيكي المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزه على موناكو 4-صفر في وقت سابق يوم الثلاثاء.