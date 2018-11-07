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فيديو: بوفون يتألق بتصديات خرافية أمام نابولي

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 13:35

فيديو: بوفون يتألق بتصديات خرافية أمام نابولي
(أ ب)
عرب ٤٨

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تألقا كبيرا لحارس مرمى الأخير المخضرم، جانلويجي بوفون.

وقد هدد نابولي مرمى باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة خصوصًا في شوط المباراة الثاني، إلا أن تألق بوفون حال دون اهتزاز شباك الفريق الضيف، حيث نجح في رد تسديدة مارك هامسيك ومن ثم كرة الإسباني كاليخون، وكان قريبا من التصدي لضربة الجزاء التي نفذها بنجاح اللاعب روبيرتو إنسيني.

 

وأصبح بوفون صاحب الـ40 سنة و282 يوما، رابع أكبر لاعب سنا يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعد ماركو بالوتا حارس لاتسيو الذي هو أكبر اللاعبين الذين شاركوا في الشامبيونزليغ بـ43 سنة و252 يوما.

يذكر أن بوفون كان قد انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، قادما من صفوف فريقه الأسبق يوفنتوس الإيطالي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جانلويجي بوفون
#نابولي
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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