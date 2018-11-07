يوفنتوس يخطط لضم بوغبا على طريقة كريستيانو

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الأول، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" إن نجم مانشستر يونايتد الحالي، بول بوغبا، متحمس بالفعل لعودته إلى السيدة العجوز من جديد.

وأضافت الصحيفة أن التصفيق الحار الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، في نيسان/أبريل الماضي، خلال مباراة يوفنتوس وريال مدريد على ملعب أليانز ستاديوم في دوري الأبطال، لعب دورًا محوريًا في قرار الدون البرتغالي بالانضمام لليوفي.

ونوهت الصحيفة أن هذه الطريقة قد تكون العامل أيضًا وراء إعادة الفرنسي بول بوغبا لجدران يوفنتوس.

وسلطت الصحيفة، الضوء على إمكانية تعرض جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، لإهانات خلال المباراة، خاصة بعد إشارة المدرب، للجماهير التي تواجدت في ملعب أولد ترافورد، خلال الجولة الماضية، برفع 3 أصابع، في إشارة للثلاثية التاريخية التي حققها كمدرب مع إنتر ميلان.