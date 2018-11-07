  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يخطط لضم بوغبا على طريقة كريستيانو

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 13:15

يوفنتوس يخطط لضم بوغبا على طريقة كريستيانو
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الأول، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" إن نجم مانشستر يونايتد الحالي، بول بوغبا، متحمس بالفعل لعودته إلى السيدة العجوز من جديد.

وأضافت الصحيفة أن التصفيق الحار الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، في نيسان/أبريل الماضي، خلال مباراة يوفنتوس وريال مدريد على ملعب أليانز ستاديوم في دوري الأبطال، لعب دورًا محوريًا في قرار الدون البرتغالي بالانضمام لليوفي.

ونوهت الصحيفة أن هذه الطريقة قد تكون العامل أيضًا وراء إعادة الفرنسي بول بوغبا لجدران يوفنتوس.

وسلطت الصحيفة، الضوء على إمكانية تعرض جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، لإهانات خلال المباراة، خاصة بعد إشارة المدرب، للجماهير التي تواجدت في ملعب أولد ترافورد، خلال الجولة الماضية، برفع 3 أصابع، في إشارة للثلاثية التاريخية التي حققها كمدرب مع إنتر ميلان.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا
اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات أبطال أوروبا

2018-11-07

إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل
إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل

2018-11-07

أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته ويُنهي سلسلة فوز دورتموند
أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته ويُنهي سلسلة فوز دورتموند

2018-11-07

الأكثر قراءة

"السعودية عرضت دفع دية لعائلة خاشقجي"

2018-11-06
صحافي سعودي يُقتل تحت التعذيب بسبب صفحة على

صحافي سعودي يُقتل تحت التعذيب بسبب صفحة على "تويتر"

2018-11-06
إنقاذ 4 عمال بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

إنقاذ 4 عمال بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

2018-11-06
لماذا عُمان؟

لماذا عُمان؟

2018-11-06
شوارع دامية

شوارع دامية

2018-11-06