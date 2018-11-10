آرسنال يحدد مدة غياب لاعبه ويلبيك

حدد فريق آرسنال الإنجليزي مدة غياب لاعبه، داني ويلبيك، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل الأيمن في المباراة الأخيرة أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ضمن الدوري الأوروبي.

وأوضح النادي اللندني في بيان على موقعه الإلكتروني "داني سيبقى في المستشفى للعلاج، وسيكون تحت المراقبة. سيتم إعطاء تحديث عن حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة".

وخرج ويلبيك على حمالة في الشوط الأول من مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة التي انتهت بتعادل الفريقين 0-0، لكن نقطة التعادل كانت كافية لفريقه للتأهل إلى الدور التالي. وتعرض اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، للإصابة عندما سقط بشكل خاطئ بعد محاولة رأسية نحو مرمى سبورتينغ، وبدا أن كاحله قد التف بالكامل نحو الخلف.

وقال المدرب الإسباني لآرسنال أوناي إيمري بعد المباراة أن إصابة ويلبيك تسببت بصدمة لدى الجميع في الفريق. وأضاف "عندما تلعب كرة القدم، عندما تلعب على هذا المستوى، قد تحدث أشياء من هذا القبيل. لا نتمنى ذلك، لكن هذا جزء من مهنتنا. نعتقد أن الإصابة جدية".

وتوقع بعض المحللين أن تبعد الإصابة ويلبيك لأشهر، وهو سيغيب بالتأكيد عن المباراتين المقبلتين لإنجلترا هذا الشهر ضد الولايات المتحدة (وديًا) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بعدها بأربعة أيام.

ويحتل منتخب "الأسود الثلاثة" المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة في المستوى الأول لدوري الأمم، بأربع نقاط خلف إسبانيا المتصدرة (6)، وأمام وصيفة أبطال العالم كرواتيا (نقطة واحدة).