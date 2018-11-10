تأجيل الديربي المثير بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية مساء اليوم، السبت، عن تأجيل المباراة المرتقبة بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "المباراة النهائية بين الفريقين والتي كانت ستقام اليوم السبت، تقرر تأجيلها بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا معقل بوكا جونيورز".

وحدد الاتحاد موعدا جديدا للمباراة غدا، الأحد، في الرابعة بالتوقيت المحلي للأرجنتين، ما يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأرجنتينية، أن الأمطار لن تتوقف غدا الأحد في العاصمة بوينس آيرس، ما يهدد إقامة المباراة مجددا.

وطلبت هبئة الأرصاد من المسؤولين عن المباراة دراسة الموقف مجددا، لأن الأحوال الجوية لن تختلف عن اليوم.

ويعد الديربي الأرجنتيني، واحدًا من أعنف وأقوى الديربيات في العالم، خاصة على المستوى الجماهيري، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة على نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.