فيفا يفتح تحقيقا ضد مانشستر سيتي

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي فيما يتعلق بالتسريبات التي ذكرت أن الفريق يعقد صفقات مشبوهة مع فريق نوردشيلاند الدانماركي بخصوص ضم لاعبين شباب.

وأكدت صحيفة "بوليتيكن" الدانماركية في وقت سابق، أن اتفاقا بين مانشستر سيتي ونوردشيلاند يقضي بالحصول على لاعبين أفارقة مجانا في الفترة بيت 2016 و2020.

ونفى رئيس نوردشيلاند الدانماركي في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية هذه التسريبات، وقال إن ناديه يلتزم بقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينص الاتفاق المزعوم على تعاقد نادي نوردشيلاند الدانماركي مع اللاعبين الذين يرغب مانشستر سيتي في التعاقد معهم، بمبالغ رخيصة، ثم نقلهم إلى النادي الإنجليزي مجانا.

وقال الفيفا إنه ينظر في هذه القضية، ومن ثم سيظهر نتائج التحقيقات.

وكانت بعض التقارير الصحيفة قد تحدثت عن تلاعب مانشستر سيتي في بعض عقود اللاعبين للتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف.