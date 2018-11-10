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ميلان يسعى للتعاقد مع بنعطية

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 14:11

ميلان يسعى للتعاقد مع بنعطية
النجم المغربي المهدي بنعطية (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يسعى لتعزيز صفوفه في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد إصابة ماتيا كالدارا وماتيو موساكيو وتأكد غيابهما لفترة لن تقل عن شهرين.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن "ميلان قريب من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع المغربي مهدي بنعطية، مدافع البيانكونيري".

وأضاف أن الروسونيري سيحصل على بنعطية على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

ويعاني بنعطية من غيابه عن المشاركة في المباريات بانتظام، في ظل تواجد الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني الدائم في التشكيل الأساسي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ميلان
#مهدي بنعطية
#يوفنتوس

من عرب 48

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