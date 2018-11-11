ماذا قال مدرب بايرن بعد الهزيمة أمام دورتموند؟

اعتبر مدرب بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، أن فريقه قدم أفضل أداء له هذا الموسم في المباراة التي خسرها أمام بوروسيا دورتموند (2-3)، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وذكر كوفاتش، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة رائعة لكلا الفريقين، والتعادل كان النتيجة المثلى لها".

وانتقد المدرب الكرواتي تقدم لاعبيه للأمام، دون إدراك أن دورتموند يمتلك لاعبين، أصحاب سرعات فائقة، مضيفًا "كان يتوجب علينا الوقوف بشكل أكثر إحكامًا".

ورغم ذلك، قال كوفاتش "من وجهات نظر عديدة، لقد كانت أفضل مباراة لنا منذ وقت طويل، وينبغي علينا البناء على ذلك".

وعن ابتعاد دورتموند بالصدارة، رد بقوله "فارق الـ7 نقاط كبير للغاية.. لكن في كرة القدم كل شيء وارد، والموسم ما زال في بدايته".

يذكر أن بايرن بقي في المركز الثالث بالدوري، بعد هذه المباراة، برصيد 20 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط، عن دورتموند المتصدر.