ما سبب استبعاد ديمبلي من مواجهة بيتيس؟

استبعد مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، من قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس اليوم، الأحد، ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقد أخبر مسؤولو الفريق اللاعب أن هذا عقاب على تخلفه عن تدريب الفريق يوم الخميس الماضي، حينما لم يخبر أحدا حول سبب هذا الغياب على الأقل.

النادي نفسه هو من اتصل بديمبلي ليعلم سبب غيابه عن التدريبات بعد ساعة ونصف من انطلاقها، حينها قال "أملك منبهًا سيئًا" كما أشار إلى أن بطارية هاتفه النقال كانت تحتاج إلى الشحن!.

وذهب طبيب الفريق إلى منزل ديمبلي لمعاينة الوضع، وليطمئن على شفاء اللاعب بشكل كامل من التهابات المعدة والأمعاء، وما إذا كان هذا هو السبب حول غيابه.

في اليوم التالي، قرر مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، ألا يستدعى ديمبلي لتدريبات اللاعبين الجماعية، وأن يكتفي بتمرينات في صالة الجيمنازيوم، بدا أن المدرب "الإكستيريمادوري" لن يمنح لاعبه الفرنسي سماحًا آخر بعد هذا التغيب.

العقاب تم إعلانه رسميًا يوم السبت، حينما وجد الفرنسي نفسه خارج قائمة الفريق لمواجهة بيتيس، على الرغم من تدربه بشكل اعتيادي السبت مع اللاعبين، ولم يكن فالفيردي هو الذي أخبر اللاعب بذلك، بل واحد من أعضاء جهازه الفني، وكانت الرسالة واضحة "أنت خارج التركيز المطلوب، وأسلوبك غير مناسب، تحتاج إلى التغير في المستقبل".

من الواضح أن ديمبلي صغير في السن، ويحتاج إلى بعض الوقت كي يدخل حالة التركيز المطلوبة وينطلق، ولكن نادي برشلونة دخل مرحلة أخرى، هي الخوف من كون ذلك مرحلة انتقالية، الشك يدب حول أن ديمبلي سيعتاد على هذا، عمومًا، الأمر بيد ديمبلي لتغيير هذا الوضع.