تشيلسي يهزم نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف

تخطى فريق تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين بيدرو رودريغيز وويليان بورخيس دا سيلفا، وفي المقابل سجل هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد اللاعب كياران كلارك.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

وبدأ أصحاب الأرض والجمهور، المباراة مُبكرًا، حيث نجح بيدرو في خطف الهدف الأول في الدقيقة 9، بتسديدة على يمين حارس نيوكاسل، بعد تمريرة طولية من ديفيد لويز في عمق دفاع الضيوف.

وأهدر ديفيد لويز، فرصة تسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية قوية مرت أعلى مرمى نيوكاسل في الدقيقة 24.

وحاول فلوريان لوجون لاعب نيوكاسل، تعديل النتيجة، حيث سدد كرة من على بعد 25 ياردة، لكنها استقرت في أحضان حارس تشيلسي، كيبا في الدقيقة 27.

وواصل نيوكاسل إهدار الفرص، حيث انطلق روندون بالكرة، لكنه سددها بقوة، بجانب القائم الأيمن لحارس البلوز، في الدقيقة 29.

وسعى بيدرو لمضاعفة النتيجة للبلوز، حيث أرسل تسديدة في الدقيقة 33، لكن حارس نيوكاسل، دوبرافكا أمسك بها بسهولة.

وفي أخطر فرص نيوكاسل في الشوط الأول، وصلت الكرة بين قدمي أيوزي الذي سدد بقوة، لكنها مرت بجانب مرمى تشيلسي في الدقيقة 35.

واقتنص كياران كلارك، مدافع نيوكاسل، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 40، بتسديدة رأسية قوية مرت على يمين كيبا حارس تشيلسي.

وبعد تعادل نيوكاسل، انطلق ويليان بالكرة بسرعة كبيرة، وسدد كرة قوية، لكنها مرت بجانب مرمى الحارس دوبرافكا في الدقيقة 41.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني، وعينه على إعادة تقدمه من جديد، حيث سدد بيدرو كرة قوية، تصدى لها الحارس دوبرافكا ببراعة في الدقيقة 47.

ونجح البرازيلي ويليان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، حيث مرر هازارد، الكرة له على الرواق الأيسر، واستلم ويليان الكرة وبمهارة فردية راوغ دفاعات نيوكاسل، وأرسل تسديدة قوية على يسار الحارس دوبرافكا.

وأجرى ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، تبديله الأول بإشراك روس باركلي بدلًا من ماتيو كوفاسيتش، ثم أشرك أودوي بدلًا من بيدرو، وأخيرًا جيرو بدلًا من هازارد.

وحصل ديفيد لويز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 72، وسدد كرة قوية، لكنها مرت على يمين الحارس دوبرافكا.

ودفع رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل، بتغييرين دفعة واحدة، حيث شارك مورفي ومانيكلو، بدلًا من يدين وبيريز.

وحاول روندون تسجيل هدف التعادل لنيوكاسل، حيث سدد كرة رأسية مرت بجانب مرمى كيبا في الدقيقة 86، دون أي إيجابية، ليحصد البلوز على 3 نقاط.