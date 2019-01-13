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بايرن يخطط لإبرام صفقة مزدوجة من تشيلسي

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 12:56

بايرن يخطط لإبرام صفقة مزدوجة من تشيلسي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يفكر في إبرام صفقة مزدوجة من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن بايرن ميونخ، يريد التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن موراتا سيرحل عن تشيلسي هذا الشهر، حيث ارتبط بعدة أندية إسبانية مثل إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويرغب بايرن في ضم موراتا لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، حيث سيتم تقييم المهاجم لبحث إمكانية ضمه للبافاري بصفة دائمة.

وقدم النادي البافاري من قبل 4 عروض لنظيره الإنجليزي، للظفر بخدمات الشاب كالوم هودسون أودوي، لاعب البلوز.

ويأمل النادي الألماني في موافقة تشيلسي على تلك الصفقة الثنائية قبل انتهاء الانتقالات الشتوية الجارية.


#بايرن ميونخ
#ألفارو موراتا
#تشيلسي
#كالوم هودسون أودوي

من عرب 48

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