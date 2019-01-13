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مانشستر يونايتد يضع ساوثغيت ضمن خياراته

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 09:09

مانشستر يونايتد يضع ساوثغيت ضمن خياراته
المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، انضم إلى قائمة المرشحين لقيادة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بدء من الموسم القادم خلفا للمدرب الحالي، أولي جونار سولسكاير.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تيليغراف"، فإن المدير التنفيذي للشياطين الحمر، إد وودوارد، وضع ساوثغيت ضمن خياراته لمنصب المدير الفني، في حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من توتنهام هوتسبير.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعتقد أن توتنهام لن يتخلى عن بوكيتينو بسهولة، لذلك على الشياطين الحمر وضع بدائل لقيادة الفريق بنهاية الموسم، حيث يدخل الفرنسي زين الدين زيدان ضمن الخيارات.

ويرتبط ساوثغيت بعقد مع الاتحاد الإنجليزي حتى عام 2022، ومن الممكن أن تكون فكرة التعاقد معه صعبة بسبب تمسك منتخب الأسود الثلاثة بالمدرب الشاب.

ويتولى سولسكاير، مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت منذ الشهر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.


#مانشستر يونايتد
#غاريث ساوثغيت
#أولي جونار سولسكاير

من عرب 48

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