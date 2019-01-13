مدرب ليفربول: الفارق عن مانشستر سيتي لا يعني شيئا

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، سعادته بانتصار فريقه على مضيفه برايتون بهدف مقابل لا شيء للأخير، أمس السبت، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات نقلتها "BBC" عقب المباراة "كانت مواجهة صعبة، لكننا قدمنا أداءً رائعًا، والجميع يعلم مدى صعوبة الذهاب إلى برايتون".

وأضاف "يجب أن تكون مبدعًا، أمام فريق جيد ومنظم مثل برايتون.. لقد كان الأداء ناضجًا من اللاعبين، حقا أنا معجب بهذا الأداء وأريد الحفاظ عليه.. تعلمنا من الشوط الأول، وكنا أفضل في الثاني".

وواصل "كان من الواضح أننا نمتلك الكرة، لكن الأمر كان صعبا أمام برايتون، فهم يغلقون المساحات بإحكام، ومن الصعب أن تبقى مركزًا بنسبة 100% طوال المباراة، كان تحديًا لنا، ونجحنا في الفوز به".

وأردف "علينا أن نفوز في كل مباراة، نحن ليفربول ولا نقبل بالتعادل، لكن علينا العمل خطوة بخطوة.. الشيء الوحيد الذي لم يعجبني في اللقاء، هو الكرات الثانية من اللاعبين، لم يكن هناك استخلاصات ناجحة كثيرًا".

واستطرد "علينا أن نعمل بجهد أكبر إذا أردنا النجاح، ونحن مستعدون لذلك.. يجب أن نكون مستعدين للدفاع، للضغط المعاكس، ولإيجاد الحلول أيضًا".

وتابع "أعتقد أنه الأداء الأكثر نضجا لنا في الموسم، حتى الآن.. كنا الأكثر هدوءًا وإبداعًا، في بعض المواقف، تحكمنا في اللقاء بطريقة أفضل، وسجلنا الهدف.. لم يكن من السهل الفوز 1-0، ليست نتيجة مبهرة، وتعطي المنافس فرصة للعودة إلى اللقاء".

وأضاف كلوب "كنا نعلم أننا نستطيع التحكم في المباراة، لم نعد أطفالا.. كنا نستطيع تقديم أداء أفضل، لكني سعيد، لأننا حققنا هدفنا بالفوز".

وختم بقوله "فارق السبع نقاط مع مانشستر سيتي لا يعني شيئا... إنه أمر رائع، لكننا نعرف أن نتائج المنافسين ستغير هذا الوضع، ويجب علينا التركيز على أنفسنا فقط".