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قرعة دوري الأبطال: قمة إنجليزية وبرشلونة يصطدم بـ"الشياطين الحمر"

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 13:20

قرعة دوري الأبطال: قمة إنجليزية وبرشلونة يصطدم بـ"الشياطين الحمر"
(أ ب)
عرب ٤٨

سحبت بعد ظهر اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

ووصلت إلى هذا الدور كل من فرق أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، بورتو البرتغالي، برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 نيسان/أبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي سيكون يومي 30 نيسان/أبريل، والأول من أيار/مايو، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

قرعة الدور ربع النهائي:

أياكس أمستردام (هولندا) – يوفنتوس (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا) – بورتو (البرتغال)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

برشلونة (إسبانيا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

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