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ريال مدريد يخطط لضم نجم روما

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 14:16

ريال مدريد يخطط لضم نجم روما
اللاعب الإيطالي نيكولو زانيولو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع نجم روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ريال مدريد يُجهز عرضًا ماليًا كبيرًا لإبرام التعاقد مع الشاب نيكولو زانيولو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الميرنغي تُخطط للصفقة، منذ اللحظة التي رأى فيها كشافو النادي زانيولو، ويدرسون حاليًا طرقًا مُختلفة لجلبه، ويمكن أن تبدأ المفاوضات قريبًا مع روما ووكيل اللاعب.

وتابعت "بالوتا رئيس روما يخطط لرفض جميع العروض لزانيولو، لأنه لاعب مُهم جدًا، ويُمثل مستقبل النادي، حيث يمكن استخدامه كنقطة محورية في السنوات المُقبلة للجيالوروسي".

وأتمت "إذا فشل روما في التأهل لدوري الأبطال الموسم المُقبل، وقدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 60 مليون يورو كما هو مُقترح من الجانب الإسباني، فسيكون من الصعب على روما عدم التفكير في العرض".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ريال مدريد
#روما
#نيكولو زانيولو

من عرب 48

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