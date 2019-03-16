نيمار سيرحل عن فريقه ويحدد وجهته المقبلة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قرر الرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار بدأ تحركات خفية يقودها والده، بالتواصل مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وأضافت أن النادي الملكي موقفه واضح بشأن التعاقد مع نيمار، خاصة أن هذه التحركات تكررت في نفس الفترة من العام الماضي (ربيع 2018).

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد طالبوا اللاعب البرازيلي بأن يبذل كل ما في وسعه إذا أراد الانضمام إلى الفريق المدريدي، لأن إدارة النادي الإسباني لن تتحرك لضمه إلا بعد تواصل مباشر مع مسؤولي بي إس جي، احتراما للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وفي المعسكر الكاتالوني، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومساعديه في الإدارة، لا يرغبون تماما في عودة نيمار، بسبب السيناريو الذي رحل به اللاعب في صيف 2017، بينما يرحب ليونيل ميسي نجم الفريق بمزاملة اللاعب البرازيلي مجددا.

وأكدت ماركا أن الإدارة الباريسية تعلم بكل هذه التحركات، وتدرك جيدا الصدمة التي يعيشها اللاعب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، لذا تحاول أن تغري نيمار بعقد جديد مع تحسين راتبه وربطه لمواسم إضافية، وذلك بخلاف عقد الرعاية الذي جعل البرازيلي سفيرا لأحد البنوك منذ أشهر مضت.

ولفتت إلى أن مهمة ريال مدريد في ضم نيمار لا تبدو سهلة، في ظل المبلغ الضخم للصفقة، وارتباط اللاعب بمشروع كبير لسان جيرمان، بخلاف تردد اللاعب ذاته في حسم موقفه، لأنه لا يود إبلاغ ناصر الخليفي رئيس باريس، بشكل مباشر، برغبته في الرحيل.