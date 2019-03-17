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برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع غريزمان

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 09:27

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع غريزمان
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غريزمان عاد إلى قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو المقبل، من أجل تدعيم الهجوم، مشيرة إلى أنه رغم تمديد اللاعب الفرنسي لعقده مع أتلتيكو حتى 2023، إلا أنه يفكر في مستقبله خاصة بعد الإقصاء من دوري الأبطال، وتذبذب النتائج محليا.

وكان غريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع الروخيبلانكوس والتوقيع على عقد جديد.

ووضع برشلونة شرطين للدخول في مفاوضات لضم غريزمان هما أن يعترف اللاعب بخطئه عندما رفض الانضمام إلى البارسا، بالإضافة إلى ضرورة تقليل راتبه السنوي البالغ 23 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة يعاني من عدم وجود بديل جيد للأوروغواياني لويس سواريز، في مركز رأس الحربة، خصوصا بعد رحيل منير الحدادي وباكو ألكاسير.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

من عرب 48

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