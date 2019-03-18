برشلونة يكشف حجم إصابة سواريز

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، خلال الفوز على ريال بيتيس بالنتيجة 4-1، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للبارسا على "تويتر": "سواريز لديه تمزق في كاحله الأيمن، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة، لمعرفة حالته بالضبط".

واشتكى سواريز من آلام، في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقرر إرنستو فالفيردي، مدرب البلوغرانا، الدفع بفيليب كوتينيو بدلا منه.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، كما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه ليونيل ميسي.