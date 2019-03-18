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رسميا: "يويفا" يفتح تحقيقا ضد كريستيانو

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 18:22

رسميا: "يويفا" يفتح تحقيقا ضد كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل رسمي عن فتح تحقيق ضد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على خلفية احتفاله بشكل غير لائق بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، ضمن مرحلة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما جاء في الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه فتح تحقيقا تأديبيا في احتفال كريستيانو، حيث اتهم اللاعب بسوء السلوك، مما يجعله عرضة لعقوبة تأديبية، حسبما تنص المادة 55 من اللوائح التأديبية.

وفور إطلاق صافرة مباراة الإياب، قرر كريستيانو رونالدو، محاكاة احتفال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي فعله في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية باليويفا، الخميس المقبل، لتصدر قرارها النهائي ضد اللاعب البرتغالي.

وكان سيميوني قد عوقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، لكن أتلتيكو مدريد يضغط بقوة لإيقاف اللاعب، انتقامًا منه بعد "الهاتريك" الذي أقصى الفريق الإسباني من البطولة.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أفادت بإمكانية إيقاف رونالدو لمدة مباراة، مما يعني غيابه عن ذهاب ربع النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

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#يويفا
#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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