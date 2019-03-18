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كلوب يرد على إمكانية تدريب بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 09:31

كلوب يرد على إمكانية تدريب بايرن ميونخ
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدماته ليكون خليفة لمدربه الحالي، نيكو كوفاتش.

وتسبب فوز الريدز على الفريق البافاري في ملعب الأخير "أليانز آرينا" بالنتيجة 3-1، إلى زيادة الضغط على نيكو كوفاتش، حتى كشف فرانس بيكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية، عن رغبته في عودة كلوب إلى ألمانيا.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "ليس هناك أسطورة في ألمانيا أكثر من بيكنباور، إنه شعور عظيم أن يتحدث شخص مثله عني بشكل إيجابي".

وأضاف "بايرن فعل كل ما هو صواب في الـ10 أو 15 سنة الأخيرة، دون أن يرتكب الكثير من الأخطاء، لكنني أشعر أنني بخير هنا في ليفربول".

وتابع "أحب التواجد هنا، هناك الكثير من الفرص لتطوير فريق جيد بالفعل، لدي الثقة الكافية لكي أقول إنني المدرب المناسب لليفربول بالوقت الحالي، رغم أنه في كرة القدم علينا جميعًا إثبات أنفسنا".

وواصل كلوب "نجحت حتى الآن فيما وصلنا إليه هذا الموسم، ونأمل في أن نستمر لفترة أطول، سيكون ذلك أمرًا رائعًا، ونحن سعداء بالوضع، وإيجابيون للغاية فيما يتعلق بالمستقبل، يتعين علينا إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وختم كلوب "إنها فرصة كبيرة، لقد تحسنا كثيرًا، لكن الناس تحكم من خلال الفوز بالألقاب، نحن نعرف ذلك، ويمكننا تغييره في المستقبل".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ليفربول
#يورغن كلوب
#بايرن ميونخ

من عرب 48

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