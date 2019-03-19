تشيلسي يضع شرطا أمام الريال للتخلي عن هازارد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي وضع شرطا أمام ريال مدريد الإسباني، من أجل الاستغناء عن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي أبلغ ريال مدريد، أنه لن يناقش أي عروض من نادي العاصمة الإسبانية تخص هازارد، إذا كان المقابل أقل من 98.5 مليون إسترليني.

وأشارت، إلى أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضه الأول لضم هازارد في الأسبوع الجاري، إلا أن تشيلسي رفضه على الفور.

وأوضحت أن النجم البلجيكي يعد من أبرز أهداف ريال مدريد، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف المقبل.

وكان هازارد، في تصريحات مؤخرًا لصحيفة "HLN" البلجيكية، أكد أنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد منذ أن كان طفلًا، مشيرًا إلى أنه لا يفكر الآن في مستقبله بالموسم المقبل، ولكن يركز فقط على الشهرين المقبلين له بقميص البلوز.