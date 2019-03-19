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تقارير: غريزمان يوجه رسالة خفية لبرشلونة!

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 09:52

تقارير: غريزمان يوجه رسالة خفية لبرشلونة!
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، وجه رسالة خفية عن طريق ممثليه إلى برشلونة، قبل أن يتم إقصاء فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية قادها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رسالة غريزمان تضمنت اعتذارا منه على رفض العرض الأول من برشلونة، مع التأكيد على أنه سيكون سعيدا إذا حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص البارسا.

وأوضحت، أن اللاعب لم ينتقل إلى برشلونة بعد أن تعرض للضغط من قبل اللاعبين والمديرين والجهاز الفني للروخي بلانكوس، من أجل الاستمرار رفقة الفريق المدريدي.

كما كان اللاعب الفرنسي يحلم بلعب نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي سيقام على ملعب فريقه "واندا ميتروبوليتانو".

وتحولت رغبة غريزمان من الاستمرار مع أتلتيكو إلى الانتقال لبرشلونة، بعد أن أدرك أن فريقه يبتعد عن المنافسة على الألقاب، بالإضافة إلى اعتماد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني على نهج دفاعي، جنبًا إلى جنب مع الرحيل المحتمل لعدد من أصدقائه في الفريق خلال الصيف المقبل.

وكان غريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، قبل أن يقرر إعطاء ظهره للبارسا والاستمرار مع نادي العاصمة، من خلال التوقيع على عقد جديد حتى 2023.

يذكر أن برشلونة يعاني من عدم وجود بديل جيد للأوروغوياني لويس سواريز، في مركز رأس الحربة، خصوصًا بعد رحيل الثنائي منير الحدادي وباكو ألكاسير.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

من عرب 48

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