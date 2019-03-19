زيدان يضع نجم ليفربول على رأس اهتماماته

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إن زيدان لم يكتف بوضع السنغالي ساديو ماني ضمن قائمة اهتماماته بالصيف، إلا أنه يصر على أن نجم ليفربول هو اختياره الأول لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت الصحيفة أن ماني كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنغي أوقفت الصفقة.

وأشارت إلى أن عودة زيدان لقلعة سانتياغو برنابيو منحته كل الصلاحيات، للتحكم في الميركاتو المقبل للفريق الملكي وإعادة بناء الميرنغي للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

ويعيش ماني فترة رائعة مع ليفربول، وسجل هدفين مؤخرًا في شباك بايرن ميونخ، وساهم في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجدد النجم السنغالي عقده مع الريدز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى صيف 2023، كما رفع ماني راتبه إلى 8 ملايين يورو في الموسم.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كان يضع الثنائي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على رأس أهدافه في الصيف، وذلك عكس ما يسعى له زيدان.