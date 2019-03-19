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نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 00:56

نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل
اللاعب الفرنسي رافاييل فاران (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، رافاييل فاران، يفكر في الرحيل عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، بعد مسيرة دامت مدة 8 سنوات حقق خلالها إنجازات عديدة مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مصادر مقربة من اللاعب كشفت عن تفكيره في الرحيل عن ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، لكنه لم يحدد وجهته بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء ستدفع مانشستر يونايتد للعودة إلى هدفه القديم، حيث يعتبر المدافع الفرنسي من أكثر المطلوبين في الشياطين الحمر لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وشددت الصحيفة على أن فاران يرتبط بعلاقة مميزة مع مدربه الحالي زين الدين زيدان، لكن الأخير ربما يفشل في إقناعه بالبقاء.

ويتوقع أن تصل قيمة هذه الصفقة (إذا تمت) إلى مبلغ كبير بسبب امتلاك فاران لعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022.

جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد بتوصية من مدربه الحالي زين الدين زيدان في عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#رافاييل فاران
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

من عرب 48

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