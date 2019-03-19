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يوفنتوس يخطط للتعاقد مع اللاعب المفضل لزيدان

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 09:46

يوفنتوس يخطط للتعاقد مع اللاعب المفضل لزيدان
اللاعب الدانماركي كريستيان إيركسن (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للحصول على خدمات لاعب مفضل لدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الدانماركي كريستيان إيركسين، لاعب وسط توتنهام، وبدأ بالفعل في التحدث مع ممثليه.

وأشار إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يراقب إيركسين منذ فترة طويلة مع السبيرز، من أجل الانقضاض عليه في الميركاتو المقبل.

ويهدد يوفنتوس بذلك خطط زيدان، الذي وضع اللاعب على رأس أولوياته في الصيف، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وينتهي عقد إيركسين مع توتنهام في الموسم المقبل، ولكن الفريق اللندني يتشبث بأمل توقيع النجم الدانماركي على عقد جديد، للبقاء داخل قلعة السبيرز.

يذكر أن إيركسين يقدم موسمًا مميزًا مع توتنهام، حيث أنه حتى الآن سجل 7 أهداف، ومنح زملاءه 12 تمريرة حاسمة، في كل البطولات.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ريال مدريد
#كريستيان إيركسين
#توتنهام هوتسبير
#يوفنتوس
#زين الدين زيدان

من عرب 48

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